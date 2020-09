Akragas calcio, tra nuovi arrivi e la Coppa Italia

La Società Asd Akragas 2018 comunica l’ingaggio di due giovani calciatori. Il direttore sportivo Ernesto Russello ha raggiunto l’accordo con il portiere classe 2001 Simone Anastasi, proveniente dal Biancavilla e cresciuto nei settori giovanili della Meridiana e dell’Etna Calcio; e con il difensore Daniele Pennino classe ’99, proveniente dal Coimbra, formazione del campionato portoghese di seconda divisione. Ha militato anche nel Losanna in Svizzera, nel Cuneo e nel Gavorrano in serie D. Pennino è cresciuto nel settore giovanile dell’Akragas, quando il club biancoazzurro militava in Lega Pro.

Intanto, l’allenatore dell’Akragas Francesco Di Gaetano ha convocato 18 calciatori per la partita di domani, domenica 6 settembre, contro il Casteltermini e valevole per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La partita si giocherà a porte chiuse, allo stadio “Esseneto” di Agrigento, con inizio alle ore 16.

Ecco la lista dei convocati:

Compagno, Anastasi, Castiglione, Cipolla, Licata, Ferrante, Pennino, Sodano, Mannina, Cerra, La Rocca, Ruggeri, Biondo, Federico, Gambino, Acsante, Villa, Sicurella.