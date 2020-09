Agrigento, è volato giù per circa 15 metri: operaio miracolato

Ha riportato diversi traumi, ma non verserebbe in pericolo di vita, M.M, 50 anni di Agrigento volato giù da un’altezza di circa 15 metri, mentre si trovava sopra un cestello, per eseguire dei lavoro di pulizia di tubature e grondaie, in una palazzina di via Madonna delle Rocche, a poche decine di metri dal Quadrivio Spinasanta.