Agrigento, minicar si ribalta: due giovani feriti trasportati in ospedale

Una minicar dopo urtato una Fiat Cinquecento in sosta si è ribaltata. Gli occupanti, due ragazzi di Agrigento, sono rimasti feriti. L’incidente stradale si è verificato in una traversa di Viale dei Giardini, a San Leone. La piccola auto è andata a sbattere contro il muro esterno di una villetta, per poi cappottare.

I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versano in gravi condizioni.

Sul posto a prestare i primi soccorsi agli occupanti della piccola auto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale hanno effettuato i rilievi.