Castrofilippo, bilancio 2020-2021: riduzione Imu e Tari per commercianti e cittadini

Diminuiscono a Castrofilippo le aliquote Imu ma anche quelle della Tari, tassa sui rifiuti. La decisione è stata ratificata l’altra sera dal consiglio comunale, presente solo la maggioranza, che ha fatto proprie le proposte che erano state avanzate dall’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Badalamenti.

In particolare, l’Imu diminuisce dello 0,60% mentre per la Tari, ci saranno importanti agevolazioni con sconti sino al 50% per i proprietari di abitazioni che non risiedono in paese. Tari, che sarà scontata anche per i cittadini ed i commercianti che abitano stabilmente nel piccolo comune della provincia di Agrigento.

Ridurre la Tari e l’aliquota Imu per il 2020 spostando anche la scadenza dei pagamenti: la prima rata Tari potrà essere versata ad ottobre 2020 e l’ultima a marzo 2021. Per il resto il consiglio comunale ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno e tra questi il bilancio di previsione 2020-2021.