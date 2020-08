Coronavirus in Sicilia, 13 nuovi casi. Attuali positivi 722. Nessun decesso

Nelle ultime 24 ore (oggi martedì 18 agosto) ci sono 13 nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 2.400 tamponi. Il dato è stato diffuso dalla Protezione civile nazionale. I 13 nuovi positivi al Covid19 sono 4 nella provincia di Ragusa, 4 a Catania, 3 a Messina, 1 a Caltanissetta e 1 Enna. Di questi 5 sono stati a contatto con persone che sono tornate da un viaggio a Malta.

Il totale delle persone attualmente positive è di 722, di cui 60 ricoverate in ospedale e 6 in terapia intensiva. Al momento in isolamento domiciliare ci sono 662 persone Non ci sono stati decessi.