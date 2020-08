Tra Agrigento e Canicattì, auto in fiamme durante la marcia: salve due donne

Momenti di paura per due donne agrigentine a bordo di un’autovettura, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna sono riuscite a mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il mezzo (nella foto). Tutto quanto è accaduto nel pomeriggio di domenica, lungo la strada statale 640, nei pressi delle Stele di Livatino, tra i territori di Agrigento e Favara.

La persona alla guida di una Fiat Croma stava percorrendo tranquillamente il raddoppio stradale, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo.

La conducente è riuscita ad accostare la vettura ai bordi della strada. Le due sono state in grado di scendere velocemente, per mettersi in salvo, e segnalando il pericolo ai passanti. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno bloccato la circolazione, e per un lungo tratto si è formata una lunga fila di auto.