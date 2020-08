Incatasciato è un nuovo atleta dell’Akragas

Continua senza sosta la campagna di rafforzamento dell’Asd Akragas 2018 per la stagione agonistica 2020 – 2021 nel campionato regionale di Eccellenza. La Società biancazzurra della presidente Sonia Giordano ha ingaggiato il forte centrocampista Salvatore Incatasciato, proveniente dal Sandona’ in serie D. Originario di Modica in provincia di Ragusa, classe ’98, Incatasciato ha alle spalle parecchi campionati in quarta serie con le maglie di Altovicentino, Gozzano, Adriese, Crema e San Tommaso. Salvatore Incatasciato ha firmato la lista che lo legherà all’Akragas per la nuova stagione in presenza, tra gli altri, del direttore sportivo Ernesto Russello e del vice presidente Giovanni Castronovo, con il quale poi ha posato per la foto di rito con la maglia biancoazzurra in sala stampa.