On. Pullara: “Occorre un intervento urgente per le aziende beneficiarie delle agevolazioni del PO FESR Sicilia2014/2020”

“Occorre un intervento urgente per le aziende beneficiarie delle agevolazioni del PO FESR Sicilia2014/2020 e slittare i termini di rendicontazione.”

A chiederlo in una nota scritta al Presidente della Regione e all’Assessore alle attività produttive è il deputato Regionale l’On.Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“Intervengo -dichiara Pullara-a seguito delle legittime rimostranze e richieste avanzate dai titolari delle aziende beneficiarie delle agevolazioni del PO FESR SICILIA 2014/2020., che chiedono a gran voce uno slittamento dei termini di rendicontazione a causa dello stop legato alla pandemia.

Nonostante le circolari 3 e 4 dell’Assessorato Attività Produttive-aggiunge Pullara-esse riscontrano difficoltà a completare gli investimenti a causa dei fornitori che sono in ritardo. Si tratta prevalentemente di forniture di attrezzature che direttamente o indirettamente derivano da aziende lombarde, centro dell’epidemia.

Queste aziende fornitrici hanno subito uno stop tale della produzione che impedisce loro di consegnare nei termini previsti. Le aziende-spiega Pullara- si trovano nelle condizioni di avere pagato gli acconti per la fornitura e non potere rendicontare per tempo, con il rischio di revoca del contributo e perdita dell’acconto.

Ritengo che sia necessario un intervento urgente che tenga conto delle esigenze delle aziende.

Pertanto -conclude Pullara- chiedo al Presidente della Regione e all’Assessore alle Attività Produttive di spostare la proroga al 31/12/2020 e lasciare invariati i termini di proroga già previsti nelle circolari.”