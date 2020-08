Sviluppo in 13 comuni della provincia di Agrigento. Pubblicato nuovo bando

Un nuovo bando è stato pubblicato dal Gal Sicilia Centro Meridionale di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento. A renderlo noto è stato il Presidente del Gruppo di Azione Locale Giuseppe Guagliano. Si tratta del bando “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Azione Pal “Sostegno a investimenti alle aziende agricole nel settore del turismo sostenibile” che ha una dotazione finanziaria di un milione e quattrocento mila euro.

“Verranno sostenute- dice il presidente Giuseppe Guagliano- le attività rivolte al completamento di filiere locali ed alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle produzioni agricole ed alimentari di qualità. Questo- aggiunge- per il rafforzamento dell’offerta turistica attraverso strutture di accoglienza e servizi innovativi. Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo, attraverso investimenti in strutture per attività ricreative, sportive e culturali, per attività di ospitalità e di ristorazione purché congiunta a quella di ospitalità”.

“Si prevede – continua Guagliano-di incentivare la realizzazione di interventi mirati alla creazione di nuove attività e all’ampliamento di quelle esistenti, attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento delle strutture aziendali. Il mio appello- conclude il Presidente del Gal- è rivolto alle imprese del territorio invitandole a partecipare a questo bando le cui domande scadranno il prossimo 27 di ottobre”.

Maggiori dettagli potranno essere acquisiti visionando il sito all’indirizzo.www.galscm.it. Del Gal Scm fanno parte i comuni di Canicattì, Castrofilippo, Camastra, Comitini, Campobello di Licata, Favara, Grotte, Licata, Lampedusa e Linosa, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa.