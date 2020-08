Canicattì, trovato con 5,5 grammi di cocaina: 35enne torna completamente libero

Il trentacinquenne barista, Stefano Rinallo, di Canicattì, torna completamente libero, così come disposto del Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, che ha accolto tutte le richieste del difensore di fiducia, l’avvocato Angela Porcello (nella foto).

Lo stesso era stato tratto in arresto e sottoposto in custodia cautelare agli arresti domiciliare lo scorso 3 maggio dai Carabinieri di Canicattì, perche trovato in possesso, mentre circolava con uno scooter, di stanza stupefacente di tipo cocaina per il peso complessivo di 5,5 grammi.

Per la definizione del procedimento il difensore ha chiesto il patteggiamento, da applicarsi con una pena concordata con il Pubblico ministero Chiara Bisso, nell’udienza che sarà fissata davanti il Gip del Tribunale di Agrigento nei prossimi mesi.

Al momento poichè la pena per cui è stato prestato il consenso sarà condizionalmente sospesa è stata revocata ogni misura cautelare.