Ladri in azione a San Leone, rubata una moto di giovane

Ha lasciato per alcune ore il suo motociclo nei vicinanze di un locale sulla spiaggia. Al momento di recuperarlo non c’era più. Il veicolo era sparito. La vittima, un 16enne di Agrigento, dopo l’amara scoperta, ha denunciato il furto in Questura. Qualcuno se portato via un motociclo Piaggio Liberty 125 di colore bianco.

E’ successo lungo il viale delle Dune, a San Leone.I poliziotti della sezione Volanti, raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini. Quasi sicuramente ad agire due o più persone. Forse una banda specializzata in questo tipo di furti.

I ladri hanno deciso di impossessarsi del mezzo a due ruote, senza essere notati, e hanno avuto tutto il tempo per allontanarsi dalla zona. Gli investigatori controlleranno le telecamere della zona con la speranza, che possano avere ripreso qualcosa.