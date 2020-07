In giro con l’auto trovato in possesso di 2 coltelli: denunciato 25enne agrigentino

I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle hanno denunciato stanotte un venticinquenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, perché in macchina teneva due coltelli a serramanico con una lama da ben 16 cm.

Durante un posto di controllo della circolazione stradale svolto alla “Marina” questa notte, i Carabinieri hanno notato un atteggiamento stranamente nervoso da parte di un venticinquenne agrigentino.

I militari hanno subito capito che qualcosa non andava e, per vederci chiaro, hanno perquisito il guidatore e la macchina. Dal vano portaoggetti sono saltati fuori ben due coltelli a serramanico con una lama da 16 centimetri, per i quali il giovane non ha saputo fornire una spiegazione.

Vista la situazione, i carabinieri hanno denunciato il venticinquenne per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sempre nell’ambito dei controlli svolti durante negli ultimi giorni dai militari dell’Arma, un altro automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alla rotatoria degli Scrittori, lungo la Ss 640.