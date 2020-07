Siculiana, sequestrata la discarica di contrada Matarana

La Procura di Agrigento ha sequestrato la discarica di contrada Matarana, a Siculiana, di proprietà della famiglia Catanzaro, che tra i soci ha anche l’ex presidente di Confindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, è stato eseguito dai carabinieri per la Tutela dell’ambiente – Nucleo operativo ecologico di Palermo e dalla Guardia di finanza, nucleo di polizia economico finanziaria di Agrigento. Tre sarebbero gli indagati: l’ex presidente di Sicindustria Sicilia e due suoi fratelli.

Il provvedimento chiude una prima fase di indagini, avviate nel 2018 dai carabinieri del nucleo Operativo ecologico di Palermo, coordinate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto Alessandra Russo, circa le irregolarità tecnico-amministrative dell’impianto e le conseguenti ricadute delle stesse sul territorio, in termini di contaminazione del suolo e delle acque e di pregiudizio per l’ambiente e per la salute pubblica. Nominati due amministratori giudiziari.