Agrigento, con lo scooter contro due auto: ferita una 45enne

È stata sottoposta ad un intervento chirurgico una 45enne di nazionalità tunisina, domiciliata da tanti anni ad Agrigento, coinvolta in un incidente stradale avvenuto in via Manzoni, nei pressi della chiesa Madonna della Divina Provvidenza, al rione del campo sportivo.

La donna viaggiava a bordo di un ciclomotore Aprilia, condotto dal marito e suo connazionale, un 55enne. L’uomo non si sarebbe fermato al segnale di Stop andando a sbattere, prima contro un’auto, Nissan Note, con alla guida una 37enne di Agrigento, per poi schiantarsi su una Fiat Cinquecento in sosta.

Ad avere la peggio la donna trasportata al presidio ospedaliero di contrada Consolida. E’ andata meglio al compagno, che ha riportato lievi traumi. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale.

Dal controllo sui documenti gli investigatori hanno accertato che il 55enne era senza la patente di guida, e il mezzo a due ruote sprovvisto di assicurazione. E’ stato multato di 6mila euro.