Favara, in fiamme l’antico organo della Chiesa Madre

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è divampato all’interno della Chiesa Madre, in via Madrice, nel centro storico di Favara. Scattato l’allarme sul posto accorsi i Vigili del fuoco dal Comando provinciale di Agrigento. Le fiamme hanno avvolto l’organo a canne, posto sulla navata destra del luogo sacro. Privilegiato il cortocircuito. I carabinieri della Tenenza di Favara, hanno avviato le indagini.

Sul luogo si sono portati anche il sindaco, Anna Alba, e l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro.

“Ho visto insieme a voi, con sgomento, le immagini dell’incendio della Chiesa Madre di Favara – dice il sindaco Alba -. Il danno è principalmente emotivo, che trafigge al cuore la nostra comunità. Non è solo un danno patrimoniale e culturale.

Entrando in Chiesa avevo le lacrime agli occhi vedendo le navate annerite dal fumo e l’organo distrutto. Non amo manifestare in pubblico la mia emotività ma queste immagini mi hanno profondamente ferito e rattristato come hanno ferito l’intera città.

Tutti noi favaresi siamo legati alla nostra Chiesa Madre simbolo di Favara simbolo e cuore della nostra città. Ma come sempre, Favara si rialza e, la nostra Chiesa Madre ritornerà al suo splendore”.