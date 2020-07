Licata, al via la pulizia straordinaria della citta’ e delle spiagge

“E’ ora di ripartire e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti, con tutti gli assessori impegnati ogni giorno al servizio della città, è ripartita. E’ iniziata la pulizia straordinaria di Licata e già in alcuni quartieri gli sterpi e le erbacce sono soltanto un ricordo”.

Lo dice il vice sindaco Antonio Montana, che sta coordinando sul campo le operazioni di pulizia, alzandosi di notte per stare accanto ai lavoratori, l’intervento di pulizia che riguarda, ovviamente, anche le spiagge cittadine.

“Considerato che il lockdown è finito, intendiamo presentare – dice ancora il vice sindaco – un territorio capace di accogliere al meglio i turisti, compreso quelli che arrivano dall’entroterra siciliano, e, rispettando le misure di sicurezza, utilizzeranno le nostre spiagge. Mi impegno, con tutti la cittadinanza, ad informare sugli interventi che vengono eseguiti ogni giorno, mostrandovi in che modo si sta operando e quali sono le aree via via ripulite”.

“E’ ovvio – conclude Montana – che serve la collaborazione di tutti. Noi ci stiamo mettendo il massimo dell’impegno, ma è necessario non abbandonare rifiuti per strada, utilizzare gli appositi contenitori, non appiccare il fuoco per ripulire i terreni. Così come ho detto tante volte, solo insieme possiamo farcela, perciò conto su tutti i licatesi”.