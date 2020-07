Interventi per due milioni di euro per le strade provinciali e scuole

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha individuato due programmi di interventi per utilizzare le risorse finanziarie destinate alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi per la manutenzione straordinaria di strade e scuole, previsti nel decreto n. 159 del 10 giugno 2020.

Gli interventi riguardano i lavori di manutenzione straordinaria per la sede del “IISS Luigi Pirandello” di Bivona e un accordo quadro di manutenzione straordinaria per migliorare la viabilità provinciale.

Nelle scorse settimane al Libero Consorzio Comunale di Agrigento erano stati assegnati complessivamente 2.005.970,41 euro di cui 976.342,41 euro per le scuole, e 1.029.628,58 di euro per le infrastrutture stradali per il 2020. Queste somme sono state individuate nel decreto numero 159 del 10 giugno 2020, nel quale sono state assegnate risorse pari a circa venti milioni di euro, destinate ai Liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola per il 2020.

Il programma per il 2020 per accedere ai finanziamenti è stato inviato al Dipartimento delle Autonomie Locali. Queste somme sono da considerare autorizzate in assenza di osservazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della Regione.

Maggiori investimenti per la manutenzione straordinaria di strade e scuole sono previsti per i prossimi cinque anni. Le somme destinate ai Liberi Consorzi e Città Metropolitane aumenteranno a 100 milioni di euro per ogni anno, fino al 2025.

Le risorse destinate al Libero Consorzio Comunale di Agrigento saranno assegnate con successivi provvedimenti del competente Dirigente generale in base ai programmi presentati.