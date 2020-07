Agrigento, mini vara San Calogero portata in processione: intervento della polizia

I divieti per il Coronavirus non hanno fermato la devozione per San Calogero, e nella prima domenica di festa, nonostante la chiusura del Santuario, tantissimi agrigentini si sono ritrovati davanti al luogo sacro, raccogliendosi in preghiera.

Dai balconi dei palazzi di piazzetta San Calogero, si sono esibiti i “Tammurinara di Girgenti”. Ed è comparsa una piccola vara, con il simulacro del Santo Nero, portata a spalla da un gruppetto di bambini, tra gli applausi dei portatori e dei fedeli.

Poi la sorpresa, San Calogero in miniatura è stato portato in processione lungo le vie del centro, seguendo il tradizionale percorso della prima domenica di festa. Una processione non autorizzata.

Immediato l’intervento di polizia di Stato e carabinieri, che hanno fermato il corteo dalle parti di Salita Santo Spirito, in pieno centro storico.