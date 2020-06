Agrigento, travolto da un’auto: giovane centauro ferito

Un ventenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, ieri pomeriggio, in via Unita d’Italia, nel rione di San Giusippuzzu, ad Agrigento.

A scontrarsi una Fiat Punto, condotta da un anziano, e uno scooter, con il sella il giovane.

L’impatto è stato violentissimo. Il mezzo a due ruote è stato letteralmente travolto e il centauro, dopo un “volo” e finito sull’asfalto.

Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato diversi traumi. Sul posto gli agenti della polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi.