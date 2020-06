E’ crollato un grosso calcinaccio dal cavalcavia della strada statale 640, lungo la via Luca Crescente, alle “quattro strade”, tra Porta Aurea e San Leone.

Scattato l’allarme sul posto intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani.

In via precauzionale l’importante e trafficata arteria cittadina che collega la Valle dei Templi e la città da un lato, e San Leone dall’altro, è stata chiusa, in attesa delle verifiche tecniche.