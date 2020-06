Agrigento, dune distrutte da ruspa. Firetto: “Pronto a denunciare”

Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto interviene e fa il punto sul presunto scempio delle dune di sabbia. “Un’attività di pulizia fuori norma della ditta incaricata del servizio avrebbe danneggiato le formazioni dunali del litorale agrigentino almeno in due punti, sulla spiaggia di Cannatello e sulla spiaggia di Maddalusa – dice il primo cittadino -. Le informazioni che ho assunto e le foto che mi sono state inviate sembrano non lasciare dubbi: pare proprio che le dune siano state spianate. Ho chiesto all’ufficio Ecologia del Comune di verificare i fatti e di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica se ne ravvisano gli estremi. Ho chiesto inoltre di disporre subito un’indagine interna per verificare chi ha omesso di controllare. Mi sto recando sul posto per verificare di persona la situazione”.

Le dune costiere sono un ecosistema protetto dalle leggi comunitarie, svolgono un ruolo importantissimo nella difesa della costa: sono infatti un ostacolo fisico all’avanzamento del mare e costituiscono un consistente deposito di sabbia che puo’ alimentare naturalmente la spiaggia dopo le mareggiate invernali. La devastazione di queste dune ha nei fatti compromesso un intero ecosistema.