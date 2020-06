Delia, Emergenza COVID, ordinanza del sindaco per venire incontro ai commercianti

Emergenza COVID 19. Ordinanza del sindaco per vietare la sosta e il traffico veicolare nelle via Giuseppe Pagliarello e nel tratto tra la via Cavour e via P. Pagliarello.

Il provvedimento sindacale è stato varato in via del tutto straordinaria, al fine di poter fare recuperare in termini economici, il periodo di chiusura imposto dall’emergenza da COVID 19, che ha arrecato un disagio economico non indifferente alle attività commerciali e ai pubblici esercizi.

La chiusura di questo spazio del centro urbano al traffico veicolare, di fatto mette a disposizione delle attività commerciali uno spazio più ampio e sicuro per sistemare un numero maggiore di tavoli e sedie, rispettando così le misure sul distanziamento sociale.

<<Un altro provvedimento – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – per sostenere il commercio, fatto in sinergia con la normativa regionale che di fatto allenta le misure di contenimento del contagio da Covid 19. In questo modo diamo una risposta di sostenibilità per la ripresa immediata delle attività commerciali e veniamo incontro alle esigenze dei cittadini migliorando la qualità dello spazio pubblico fruibile in sicurezza>>.

<<E’ un modo – ha aggiunto Bancheri – per essere vicini concretamente alle problematiche dei commercianti che stanno attraversando un momento di grande difficoltà, con le loro attività ferme da mesi, fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni in ambito di sicurezza e di incolumità pubblica>>.

L’ordinanza sarà valida nei giorni di venerdi, sabato e domenica di ogni mese, a partire dal 12 giugno 2020 al 27 settembre 2020, dalle ore 19.00 alle ore 24.00.