Comune di Canicattì, incontro con i gestori di Scuole paritarie, asili nido, ludoteche, centri ricreativi per minori e associazioni

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina, informano che il prossimo 4 giugno, giovedì, alle ore 15:30, nella sala riunioni di Palazzo Stella è indetto un incontro con i gestori di strutture che offrono servizi ricreativi per minori (scuole paritarie, asili nido, ludoteche, centri ricreativi, associazioni) per presentare le linee guida per le attività ludico ricreative e centri estivi per bambini di età superiore ai 3 anni.

Si tratta di individuare, alla luce di quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, orientamenti e proposte utili a realizzare opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti.

Al fine di rispettare le norme di distanziamento prescritte dalla legge per scongiurare eventuali pericoli di contagio, gli interessati dovranno prenotarsi chiamando al numero 0922734511 o inviando una mail all’indirizzo

a.pullara@comune.canicatti.ag.it