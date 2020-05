Canicattì, trovati con un sacchetto di cocaina: arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, dai carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Caltanissetta. E’ accaduto tutto nel pomeriggio di lunedì, lungo la strada statale 640, in territorio di Canicattì. A finire in manette G.A., 26enne di Sommatino, e A.P., 25enne residente a Riesi.

I militari, mentre erano impegnati in un servizio di controllo, hanno visto dei giovani a bordo di un Fiat Doblò. Una volta che gli è stato intimato loro l’Alt, gli occupanti, si sono disfatti di un involucro, lanciandolo dal finestrino.

Un gesto che non è sfuggito ai carabinieri. Recuperato un sacchetto di cellophane con all’interno 50 grammi di cocaina. I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari.