Investe un centauro e si allontana, denunciata una donna licatese

Una sessantenne licatese è stata denunciata, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omissione di soccorso.

Secondo gli agenti della polizia Municipale, la donna, alla guida della propria auto avrebbe investito accidentalmente un ragazzo in moto, senza però fermarsi a soccorrerlo. L’incidente in via Salvo D’Acquisto, nel centro di Licata.

Scattato l’allarme sul posto si sono portati gli agenti, che hanno prestato le prime cure al centauro rimasto ferito, ed hanno allertato il 118.

Il giovane è stato trasportato con l’autoambulanza, al pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso”.

La Municipale in poco tempo ha rintracciata l’automobilista “pirata”. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per omissione di soccorso, e le è stata ritirata la patente di guida.