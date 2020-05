Firetto: “Se i contagi tornano a salire si richiude tutto di nuovo”

In tutto il Paese, a parte la Lombardia, i dati sul contagio da Coronavirus sono confortanti, ma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, avvisa. “Se i contagi tornano a salire si richiude tutto di nuovo”, così nella sua pagina facebook.

“Siamo lontani – continua – da quel dato di zero contagi che fece festeggiare la Cina. Oggi in Sicilia 7 nuovi casi. Una persona è morta. In tutta Italia in totale 1.401 nuovi contagi. Sono morte 274 persone. Prudenza. Manteniamo le distanze. Non ne siamo fuori. Mascherine nei luoghi al chiuso assolutamente”, conclude il primo cittadino.