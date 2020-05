Agrigento, scoppia incendio: donna salvata dai vigili del fuoco

E’ scoppiato un incendio in un’abitazione, e la proprietaria è rimasta lievemente intossicata. Paura, l’altra sera, in un appartamento, situato in uno stabile, tra le vie Callicratide e Manzoni, nell’abitato di Agrigento. Le fiamme si sono sviluppate dai fornelli della cucina, e in poco tempo è divampato un rogo, che ha avvolto alcuni pensili.

Lanciato l’allarme al centralino unico di emergenza 112, sul posto sono piombati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i soccorritori del 118, e i carabinieri della Radiomobile. L’inquilina, una immigrata domiciliata da tempo in città, perché assalita dalla paura si è barricata in una stanza.

I soccorritori hanno dovuto aprire la porta per operare. La donna, rimasta leggermente intossicata per aver inalato fumo, è stata presa in consegna dai sanitari del 118. Tanta paura, ma fortunatamente nulla di grave.