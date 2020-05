Canicattì, nuovi orari di apertura per attività commerciali al dettaglio non sospese ad eccezione di generi alimentari, farmacie e cimitero

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che, nel pieno rispetto del pubblico interesse, è stata firmata l’ O.S. 49 del 30 aprile c.a. con la quale si ridefiniscono gli orari di apertura delle attività commerciali al dettaglio non sospese ad eccezione di generi alimentari e farmacie nonché dell’accesso cimitero comunale

Dal 4 maggio le attività commerciali in questione, eccetto generi alimentari e farmacie, e le attività di riparazione autoveicoli e motocicli (cod.Ateco 45 officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, gommisti, autolavaggi) apriranno dalle 6:00 alle 18:00 con l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ingressi dilazionati; sarà vietato sostare all’interno dei locali per un tempo superiore a quello necessario.

L’accesso al cimitero per le visite ai defunti, per il quale sarà mantenuto il consueto orario di apertura, è consentito col vincolo di evitare assembramenti e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il personale comunale sarà incaricato di vigilare sul rispetto di tali vincoli e, in caso di affluenza tale da non garantire il rispetto delle norme sul divieto di assembramento, provvederà alla momentanea chiusura dei cancelli.

Dalla data dell’entrata in vigore dell’ordinanza in questione, saranno abrogate le precedenti disposizioni incompatibili con quanto disposto.

Le inosservanze di tali disposizioni saranno soggette a sanzioni.