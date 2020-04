Una 47enne di Favara è stata trovata morta, questa notte, all’interno della sua abitazione di via Delle Muse, nel centro storico favarese.

La donna, assistita da una suora, è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della Tenenza di Favara, e i Vigili del fuoco del Comando provinciale.

I sanitari hanno constatato la morte per cause naturali. Non sarebbe scattato il protocollo per il Coronavirus.