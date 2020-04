Castrofilippo, 300 pacchi dono per le festività pasquali agli over 75 grazie alla Brucculeri Group ed al comune.

E’ stata una pasqua maggiormente serena per 300 famiglie con over 75 di Castrofilippo. Infatti, grazie alla Brucculeri Group, alla Golden Grapes di Dario Brucculeri e all’amministrazione comunale sono state donate altrettante ceste con frutta e generi alimentari. “E’ stato un gesto arrivato dal cuore- ha detto Filippo Brucculeri- responsabile dell’omonima azienda leader in Sicilia nella fabbricazione di cassette per alimenti. Abbiamo pensato a chi in questo momento è a casa in quarantena e non può uscire- conclude- cercando di allietare anche a loro queste festività appena trascorse”. “Ringraziamo- ha detto il sindaco Franco Badalamenti-la Brucculeri Group, la Golden Grapes – per la loro generosità. Il comune- ha concluso- con l’intervento della protezione civile- ha pensato alla distribuzione dei pacchi alle a tutti gli over 75 del nostro paese. Abbiamo regalato anche a loro un sorriso in queste giornate di Pasqua e Pasquetta appena trascorse”.