Akragas, Castronovo: “Stiamo valutando la richiesta di ripescaggio in Serie D”. Ma sui social arriva la contro-risposta di Paterniti

Il patron dell’Akragas Giovanni Castronovo, intervistato dai microfoni di ForzaPalermo.it, ha rilasciato un’importante dichiarazione, la quale pare abbia già messo in estasi la tifoseria agrigentina:

“Stiamo valutando l’ipotesi di presentare domanda di ammissione in serie D, dato che ci arrivano voci che in molti non sono intenzionati a continuare. Ho preso una società che era in Promozione, senza parco giocatori nè tifoseria. Dobbiamo far crescere l’entusiasmo in città, perchè noi siamo pronti a riportare l’Akragas in campionati più importanti“.

Attraverso una dichiarazione nei canali ufficiali dell’Akragas, però, è il forte portiere Sebastiano Paterniti a placare la foga dei giganti. Ad una domanda espressa dai tifosi “Resta con noi , sperando che sia Serie D“, il calciatore non si è lasciato a giri di parole: “Spero che intanto si possa chiudere quest’anno bene e si possano, dunque, saldare tutte le spettanze a me e ai miei compagni. Solo in quel momento si potrà pensare alla Serie D, sperando ci siano le condizioni”.