La Polizia Provinciale effettua un trasporto di derrate alimentari da Grotte a Naro per i cittadini in difficoltà economiche

Nuovo intervento della Polizia Provinciale in seguito all’emergenza di Covid-19. Stamane è stato effettuato un trasporto di derrate alimentari dal comune di Grotte a Naro. Si tratta di alimenti offerti da una ditta di Grotte destinati alla Caritas di Naro per aiutare quella parte di cittadinanza in grave difficoltà finanziaria, causata dal blocco di gran parte delle attività economiche. L’intervento della Polizia Provinciale è stato richiesto dalla Caritas di Naro al Libero Consorzio a causa del divieto di spostarsi fuori dai confini comunali. Il trasporto è stato prontamente accordato dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Dott. Girolamo Alberto Di Pisa.

La Polizia Provinciale intanto prosegue le attività di controllo del territorio di Agrigento e nei comuni medio piccoli della provincia garantendo quotidianamente la presenza di almeno due pattuglie in orario antimeridiano e due pattuglie dalle 14:00 alle 20:00. La Polizia Provinciale sta operando su disposizione della Prefettura e della Questura di Agrigento che coordinano gli interventi nel territorio provinciale.