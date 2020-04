Buonosano&siciliano (Video-Ricetta), anche il macellaio Gianni Giardina partecipa al progetto a sostegno dei produttori del comparto agroalimentare

Il noto macellaio agrigentino sposa l’iniziativa di Slow Food Catania, Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, ANAG Catania e Bonsei Comunicazione. Insieme allo chef Salvatore Cozzitorto lancia il suo messaggio di solidarietà e di promozione del Made in Sicily.

Con uno dei suoi prodotti più apprezzati dai buongustai, ossia con il Prosciutto di Pecora Siciliana, Gianni Giardina, noto macellaio di Canicattì, ha deciso di partecipare al contest #buonosano&siciliano, l’iniziativa partita qualche giorno fa sui canali social di Slow Food Catania, Strada Del Vino del Vino e dei Sapori dell’Etna, ANAG Catania e Bonsei Comunicazione e il cui obiettivo è quello di dare supporto ai produttori siciliani, che in questo difficile momento continuano a garantire i propri prodotti. In pratica, i produttori Slow Food forniscono gratuitamente un ingrediente ad uno chef che creerà una ricetta poi pubblicata sui social, lanciando così un messaggio forte che è quello di saper scegliere la qualità mangiando sano, pulito e giusto.

All’iniziativa, alla quale hanno già aderito numerosi chef siciliani. Partecipano anche diverse aziende che seguono la filosofia del buono, pulito e giusto e che producono nel rispetto della terra, del territorio, delle persone che in quelle aziende lavorano, nonché delle persone a cui il prodotto viene venduto, ovvero il consumatore. Tra questi il macellaio Gianni Giardina che ha proposto per la video ricetta il Prosciutto di Pecora. A realizzarla è stato Salvatore Cozzitorto, ex protagonista di MasterChef, classe ’87, anch’egli agrigentino, da 12 anni sulle navi mercantili dove ha lavorato come capitano di lungo corso ma con la passione per la cucina che lo ha portato a farsi notare dai produttori del noto programma Tv. Cozzitorto, che ama semplicemente definirsi un cuoco, ha molto apprezzato il prodotto di Giardina utilizzandolo nel piatto: Colle testa rossa con champignon e prosciutto di pecora rosticciato.

È possibile vedere il video della ricetta: