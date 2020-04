Comune di Ribera, consegnati a domicilio i primi buoni spesa

Il 31 marzo u.s. presso la sede dei Servizi Sociali di questo Ente è stata costituita una Task Force per esaminare le

istanze relative all’ottenimento dei buoni spesa da destinare alle famiglie bisognose, formata dai dipendenti dello

stesso ufficio e da dipendenti di altri uffici comunali, coordinata dal Segretario Generale dott. Leonardo Misuraca

che ringrazio particolarmente.

Sin da subito sono iniziate le operazioni di verifica dei requisiti delle istanze.

Alle ore 18,00 di ieri sera sono pervenute n. 450 domande e dal lavoro svolto dagli Assistenti Sociali n. 72 istanze

sono state ritenute accoglibili e i buoni spesa già nel pomeriggio di ieri sono stati consegnati a domicilio,alle prime

famiglie bisognose, dai volontari della Protezione Civile Comunale e da dipendenti dell’Ente,

Anche nella giornata odierna proseguiranno i lavori presso i locali dei servizi sociali e di conseguenza verranno

consegnati a domicilio i relativi buoni spesa.

Si avvisa la cittadinanza che gli esercenti commerciali convenzionati con il Comune di Ribera per l’accettazione

dei buoni spesa Covid-19 al 01.04.2020 sono i seguenti:

SUPERMERCATI

CONAD CITY piazza Matteotti

CONAD CITY via Parlapiano, 83

SEVENTEN viale Regione Siciliana, 70

PAGHI POCO via Pietro Nenni, snc

SUPERMERCATO LIKE via Imbornone, 44

CONAD MONGIOVI’ via Canova

CRAI via Fazello

SUPERMERCATO DI LUCIA GIOVANNA via Quartararo 101

MACELLERIE

MACELLERIA F.LLI PALERMO via Roma, 32

MACELLERIA MICELI GIUSEPPE viale Regione Siciliana, 70

MACELLERIA GULLO IGNAZIO via Marconi, 231

FARMACIE

FARMACIA PACE corso Umberto I, 161

FARMACIA NUOVA via Circonvallazione, 25

Pertanto i cittadini che ricevono i buoni spesa devono utilizzarli esclusivamente nelle sopra citate attività

commerciali.

Sarà nostra cura aggiornare tale elenco in caso di nuove adesioni.