Canicattì, la gente ridotta alla fame mentre dirigenti e amministratori comunali incassano lauti stipendi. Si rischia la rivolta popolare. La denuncia del comitato 2021.

Corre l’obbligo a questo Comitato Civico di intervenire per i fatti inauditi che si stanno verificando nel Comune di Canicattì. Il Sindaco Di V entura Chiede l’intervento dell’esercito, In pratica vorrebbe dire che i Carabinieri e gli Agenti del Commissariato non sono in grado di controllare il territorio . Noi vorremmo ch iedere dove sono gli Agenti di Polizia M unicipale ? dove è il Di rigente che guadagna circa € 100.000,00 ? Possiamo affermare che il territorio è controllato perfettamente come dimostrato dalle numer ose sanzioni elevate quindi la richiesta che sa di sfiducia nei confronti dei Carabinieri e degli Agenti del Commissariato è ingenerosa e irrispettosa nei confronti di chi mette a rischi la propria vita stando in giro a controllare ed assicurare la civile convivenza. l’intervento dell’esercito è stato chiesto solo per prendere qualche LIKE su facebook. Leggiamo una not a prodotta da diversi Sindaci relativa alle presunte inadempienze della Sanità , in altri termini si vorrebbe accusare la Sanità di inefficienza non avendo provveduto per tempo a fare i tamponi a chi è rientrato proveniente dal NORD,il classico scarica barile. La Sanità, come è stato detto da tutti, non era preparata alla pandemia, ne in Sicilia ne in altri posti d’Italia, però man mano si stamigliorando, quanto meno si vede che qualcosa si muove;il SINDACO che rappresenta la massima autorità sanitari a localee la massima autorità di protezione civile, quali provvedimenti ha messo in campo ? come è intervenuto per tutelare la salute pubblica ? dove si trova la protezione civile ?; solo passerell e e teatralità, per il resto il NULLA ASSOLUTO Una

delle cose più semplici ovvero far funzionare il registro delle presenze delle persone che sono rientrate non è stata fatta , si sarebbe potuto fare in sinergia con l’ASP, lavoro che sarebbe stato utile per garantire la sicurezza degli operatori ecologici; I Comitati spontanei Guidati da Leonardo Di Stefano hanno chiesto l’attivazione dei locali de lla Burgio Corsello per adibirli a luogo do ve svolgere il periodo di eventuale quarantena, è stato persino suggerito, da questo Comitato Civico 2021, il supporto normativo da applicare, il SINDACO ha risposto con insulti , lo ha chiamato “odio e sciacallaggio” , fermo

restando che oggi la Regione ha adottato un provvedimento di acquisizione dei predetti locali per destinarli per l’emergenza pandemia, un fallimento totale per il SINDACO. Un Sindaco isolati

e ignorato da tutti vedi : le decisioni sulla sanità, le decisioni sull’ordine pubblico, le ultime decisioni

sull’acquisizione dell’ IPAB Burgio – Corsello , ecc.. ecc.. ; sicuramente tale circostanza non può essere un

caso , ci sarà un motivo, molti addebitano tale stato alla nomina di alcuni dirigenti, di qualche funzionario e di qualche assessore che nessuno vuole incontrare e con cui si vuole relazionare, Lei Sig. Sindaco ha fatto un percorso , che avremo modo di spiegare in seguito, non condiviso da nessuno , questa è la Citta degli eroi Giudici Saetta e Livatino . Oggi mettiamo in evidenza il p roblema

economico – finanziario , L’assessore Giangaspare Di Fazio afferma , riferendosi agli Assessori, che “hanno già contribuito” e non possono fare più nulla (l’Assessore Angelo Messina prende circa € 6.000,00 ( come pubblicato nel sito del Comune) di pens ione e potrebbe fare a meno dello stipendio di assessore) ; l’assessore Di Fazio non conosce la struttura economica della Città, che sinteticamente raffiguriamo: cir ca 4000 famiglie vivono di lavoro temporaneo , braccian ti agricoli disoccupati, circa 8 00 artigiani , oggi tutti chiusi, circa 15 00 attività commerciali , oggi tutti chiusi , circa 1000 aziende agricole, oggi tutte abbandonate,circa 400 liberi professionisti , oggi tutti chiusi, e una miriade di persone che vivono di piccoli lavori temporane i ecc..ecc.., tra non molto finiranno le risorse

economiche, mancheranno i soldi persino per fare la spesa, se non si prendono seri provvedimenti ci sarà un serio problema di ordine pubblico. Altro che non possiamo fare niente , saranno loro

a spiegare a chi ha fame come fare per fare la spesa. E’ necessario intervenire immediatamente con le seguenti iniziative: 1) annullare tutti i premi ai dipendenti Comunali ivi compreso le indennità di dirigenza ; 2) rinunciare agli stipendi da assessore e Sindaco e alle indennità per i consiglieri

Comunali; 3) chiedere un prestito di € 20.000.000,00 a lla CASSA DEPOSITI E PRESTITI ; 4 )

abolire tutte le tasse relative all’anno in corso , peraltro i Cittadini non li potranno pagare

quindi vi saranno circa 15.000 contenzi osi 5 ) istituire un fondo di solidarietà e assicurare un minimo vitale a tutte le partite IVA e tutti quelli che non hanno un reddito sufficiente ad assicurare le normali esigenze di vita. Inoltre, aiutare gli agricoltori e la zootecnica, settori in questo momento nel totale disastro, con finanz iamenti mirati al recupero delle attività . IL SINDACO invita i Cittadini a donare un fatto risibile , con una Città affamata con Lui , gli assessori e dirigenti che prendono stipendi e premi

chiede a chi non ha soldi di “DONARE” , NON SI HANNO PAROLE . Abbiamo notizie che già vi sono in giro persone che bussano nei portoni per chiedere soldi per fare la spesa. Se non si faranno questi interventi Sindaco e Assessori e principalmente l’assessore allo sviluppo Economico Giangaspare Di Fazio saranno responsabili di tutto quello che potrà accadere