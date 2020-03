Coronavirus, in provincia di Agrigento 23 contagiati

In tutto sono 317 i tamponi effettuati in provincia di Agrigento. Di questi positivi sono risultati 23: 14 a Sciacca, 2 a Menfi, 3 a Ribera, 1 a Santa Margherita Belice, 2 a Licata, e 1 Favara. Gli agrigentini ricoverati fuori provincia sono 3: uno al “Sant’Elia” di Caltanissetta, uno ad Enna e uno a Caltagirone. Mentre la 75enne di Favara risultata positiva al tampone si trova adesso al “Sant’Elia di Caltanissetta”. In provincia risultano anche 2 ricoverati al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. I dati sono stati forniti dalla Prefettura di Agrigento.