Canicattì, il primario di cardiologia Sutera Sardo: “Cittadini, restate a casa!”

Il coronavirus è ancora in circolazione e i cittadini, di ogni paese, sono ancora in quarantena fino al termine, disposto dal decreto legge emanato dal Pm Giuseppe Conte, del 3 Aprile. Il decreto, esposto anche dai sindaci di ogni città, prevede che ogni cittadino possa uscire solo per beni di primo ordine (andare al lavoro o fare la spesa), altrimenti per scopo precauzionale debba rimanere a casa per evitare l’espansione del Covid-19. E’ dello stesso parere il primario del reparto di cardiologia dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, il dottor Luciano Sutera Sardo, il quale, intercettato da Salvatore Di Marco (portiere del Ravanusa e allenatore del settore giovanile del Città di Canicattì) ha esclamato: “Invito i cittadini a stare a casa e di uscire solo per casi urgenti: bisogna usare tutte le precauzioni necessarie imposte dal ministero della salute. Concordo con il fatto della chiusura dei campionati sportivi, anzi, lo stop doveva essere ordinato qualche tempo prima per bloccare questa pandemia“.