Agrigento. Cade ramo di albero e provoca incidente. Ferito automobilista

Poteva scapparci la tragedia sul tratto aperto del viadotto Morandi, precisamente sulla bretella in direzione di Porto Empedocle, nei pressi della lapide che ricorda il sacrificio del maresciallo dei carabinieri Guazzelli. Un grosso ramo, di dei tanti alberi presenti ai bordi dell’arteria, si è abbattuto in strada, mettendosi quasi di traverso,. Nella caduta ha sfiorato una prima vettura. Proprio in quei momenti è sopraggiunta un’altra automobile, una Bmw, condotta da un agrigentino. Quest’ultimo è finito fuori strada, si è schiantato contro il guardrail. Poi in ambulanza il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.