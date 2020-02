Claudia Gucciardo riconfermata presidente del Consiglio Notarile di Agrigento

L’agrigentina Claudia Gucciardo è stata riconfermata presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Agrigento e Sciacca. L’elezione per il rinnovo delle cariche consiliari si sono svolte nei giorni scorsi. Sono stati, quindi, riconfermati per il triennio 2020/2023 il notaio Claudia Gucciardo alla presidenza, Maria Orlano nella qualità di segretario, Giuseppe Fanara tesoriere. Ed infine Adriana Pizzuto, Arianna Armenio, Matteo Borsellino, e Francesco Raso nelle qualità di consiglieri. Al termine l’intera assemblea collegiale, compatta, e il caso di dire all’unanimità ha espresso vivo apprezzamento per tutti gli eletti all’organigramma del Consiglio Notarile.