Sciacca: costituita la sezione dell’Aido. Dedicata alla memoria della piccola Carola Benedetta Catanzaro

Costituito il gruppo comunale di Aido Sciacca, dedicato alla memoria della piccola Carola Benedetta Catanzaro, la bimba scomparsa nello scorso mese di novembre per un aneurisma cerebrale all’età di 9 anni, i cui organi hanno consentito ad altri 8 bambini di continuare a vivere. La nascita della sezione saccense del gruppo di volontariato, di informazione e promozione in favore alla donazione degli organi è avvenuta, nel corso di un’assemblea svoltasi sabato scorso, ma si è voluto dare notizia soltanto adesso in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito l’intera città, con la scomparsa del piccolo Salvatore Sclafani, ai cui familiari il gruppo si stringe in questo momento di grande dolore.

Presidente è Francesca Licari, mentre Silvia Costa è stata eletta vicepresidente vicario. Vicepresidente del neonato sodalizio sarà anche Loredana Lo Iacono, mamma della piccola Carola. Lidia Rizzuto, invece, ricoprirà la carica di segretario. Fanno parte dell’assemblea anche Paolo Catanzaro (papà di Carola), Monica Pavan, Katia Licari, Ilenia Licari, Vito Colletti, Maria Fiorello ed Ettore Licari.