Agrigento, si scontrano un’auto e una moto: ferito sedicenne

Un giovane di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Mazzini, e nei pressi della Piersanti Mattarella. A scontrarsi una autovettura, Toyota Yaris, e un motociclo Honda.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote un 16enne di Agrigento, residente a Fontanelle. Con un’autoambulanza del 118 è stato trasportato al vicino Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale, che si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.