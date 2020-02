AGRIGENTO, NUOVO SERVIZIO PERMANENTE DI BONIFICA DELLE DISCARICHE

Ottimi risultati sono stati ottenuti dal nuovo servizio permanente di bonifica delle scariche e di raccolta dei sacchetti sparsi, di spazzatura. L’Amministrazione comunale attraverso l’assessore all’ecologia Nello Hamel, informa che nel primo giorno di attività, sono state bonificate via Esseneto, via Callicratide, via Manzoni, via Imera, via Madonna degli Angeli, l’area davanti a palazzo Lo Iacono, via Solferino e via Pietro Nenni. Nella giornata odierna verranno bonificate le discariche tra via Graceffa e la via Tomasi di Lampedusa, tre discariche a San Leone (ove l’attività continuerà anche nella giornata di lunedì) e via Demetra. Nei prossimi giorni sarano eliminate le discariche di Zingarello e della Ciavolotta ove sarà avviato in tempi brevissimi il servizio “porta a porta”. L’assessore all’Ecologia, Nello Hamel chiede la collaborazione dei cittadini nel segnalare tempestivamente la presenza di rifiuti, e programmare immediatamente la definitiva bonifica dei siti.