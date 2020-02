Sciacca, sospeso il carnevale dopo la morte del piccolo Salvatore. Il cordoglio di Licata e Canicattì

Le associazioni dei carristi e la società Futuris, che ha avuto affidati l’organizzazione e la gestione del Carnevale di Sciacca, convocati dal dirigente del I settore, unitamente all’Amministrazione Comunale, in attesa di determinazioni da parte della Prefettura e della Questura, hanno deciso di sospendere oggi la manifestazione in segno di lutto e profondo cordoglio per la tragedia che si è consumata ieri sera.

Il sindaco Francesca Valenti, a nome personale e della Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale Pasquale Montalbano, a nome personale e dell’intero consiglio, esprimono profondo cordoglio per l’immane tragedia che ha gettato nello sconforto la famiglia del bambino che ha perso la vita ieri sera a Sciacca:

“Siamo affranti e sconvolti. È un lutto che colpisce l’intera città. Siamo vicini ai genitori, alla famiglia, per questo dolore inconsolabile”. Grande e sentito cordoglio da parte del Sindaco Ettore Di Ventura , degli Assessori della Giunta Municipale, del Presidente del C.C. Alberto Tedesco, per la tragica scomparsa di Salvatore, il piccolo deceduto durante la sfilata dei carri allegorici al Carnevale di Sciacca. “Ci stringiamo con profondo dolore alla famiglia – dichiara il sindaco Di Ventura – e a tutta la Comunità di Sciacca. Sono tragedie che lasciano sbigottiti e increduli. A nome di tutta Canicattì intendiamo esprimere la vicinanza della nostra Città”.