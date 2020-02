Canicattì, carnevale sicuro. Il sindaco adotta dei provvedimenti

Il sindaco Ettore Di Ventura, in vista dell’approssimarsi degli eventi previsti per il 22,23 e 25 febbraio 2020 sfilata di carretti e carrozze nel circuito largo Aosta, via V.Brancati, v.reg.Elena, l.go Amendola, l.go Savoia, v.le Reg. Margherita, v.le della Vittoria, via L.Einaudi, v. mons. Ficarra, v.ten.col. Oliveti, ha emanato l’ordinanza sindacale n.24/2020.

Nell’atto sono previsti alcune disposizioni da rispettare per garantire il rispetto delle regole della Safety e Security obbligatorie per legge ed evitare episodi di disturbo della quiete pubblica.

Saranno vietati: la vendita, l’introduzione e la detenzione di bevande alcoliche e di ogni genere di bevanda in contenitori di vetro (bicchieri e bottiglie) e lattine nelle aree pubbliche in cui si svolgerà la manifestazione;

la vendita, la detenzione e il consumo di superalcolici, dalle 13 alle 2 dei suddetti giorni, nelle aree pubbliche e nei pubblici esercizi;

l’accensione non autorizzata di prodotti pirotecnici di ogni genere;

l’introduzione nei luoghi della manifestazione di spray urticante (spray al peperoncino) e di corpi contundenti, bastoni o altri oggetti idonei ad arrecare offesa e/o disturbo alle persone;

accendere fuochi, gettare oggetti accesi, sparare mortaretti nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

di somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18 e per gli altri casi previsti dalla normativa.

L’ordinanza dovrà essere rispettata a pena sanzioni che vanno dal sequestro amministrativo degli oggetti a multe dai 25 ai 500 euro. L’atto, per le dovute competenze, è stato trasmesso a tutte le Forze dell’ordine.

“Invitiamo cittadini ed ospiti ad un sano svago, evitando gli eccessi, nel rispetto del prossimo e del patrimonio – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – auguro a tutti un buon divertimento”.