Canicattì, notte di fuoco in via Lister. Incendio distrugge due auto

Notte di fuoco in via Giuseppe Lister a Canicattì nella zona del quartiere Borgalino. Un incendio sulle cui cause indagano gli agenti del locale commissariato ha distrutto due auto una Bmw ed una Ford Focus che si trovavano parecheggiate una accanto all’altra. Sul posto dopo l’allarme i vigili del fuoco che hanno lavorato oltre due ore prima i avere ragione delle fiamme. Poche settimane fa sempre in via Lister era andata a fuoco una Mercedes. Non si esclude che si tratti di un incendio di natura dolosa.