Agrigento, oggi incontro sull’epilessia organizzato dall’associazione “Amici”

Si terrà oggi pomeriggio alle 16:00 in via Kennedy n.5, Villaseta, in occasione della giornata internazionale per l’Epilessia , l’incontro “EPILESSIA : L’ESPERTO RISPONDE” organizzato dall’Associazione Amici di Agrigento ONLUS , in collaborazione con la NPI dell’ASP di Agrigento , il Comune di Agrigento, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – ufficio V ambito territoriale per la Provincia di Agrigento e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Agrigento.

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che in Italia coinvolge circa 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi caso l’anno.

Si tratta di una malattia sociale che il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) hanno indicato come una priorità in campo di ricerca e assistenziale.

Le persone con epilessia, a parte le problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30% dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport, etc.

L’Epilessia è guaribile? L’Epilessia è ereditaria? Che cosa si può fare contro l’epilessia? Che cosa succede durante una crisi? Queste sono soltanto alcune delle domande gli l’esperto risponderanno.

SALUTI E INTERVENTI

Dott. C. Firetto Sindaco del Comune di Agrigento

Dott. G. Vento Presidente Ordine dei Medici di Agrigento

Dott.ssa S. Ierna Referente Provinciale Integrazione Scolastica

Dott.ssa A. Gangarossa Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro

Dott. A. Vetro Specialista in Neuropsichiatria Infantile

Zicari Presidente dell’Associazione Amici di Agrigento ONLUS

RELATORI

Prof. F. Pisani , Università di Messina

Dott.ssa R.M. Gaglio Direttore U.O.C. Neurologia Ospedale San Giovanni di Dio Agrigento

Dott.ssa A. Milici U.O.C. NPI dell’ASP di Agrigento

Dott.ssa A. Beninati U.O.C. NPI dell’ASP di Agrigento

Dott.ssa A. Magro U.O.C. NPI dell’ASP di Agrigento