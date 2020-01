Sicilia. Catanzaro: bene stanziamento per lavori viabilità interna in provincia di Agrigento

“Quasi 2 milioni di euro per il recupero e la manutenzione della viabilità interna di collegamento tra i comuni di Burgio, Lucca Sicula, Villafranca e Caltabellotta. Il governo regionale ha risposto concretamente all’interrogazione parlamentare con la quale chiedevo interventi immediati per il ripristino delle strade della parte bassa della montagna agrigentina”. Così il parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alle varie sollecitazioni inviate al governo regionale sul tema della viabilità.

“La somma di 1 milione e 700 mila euro messa a disposizione del Libero Consorzio provinciale di Agrigento servirà all’avvio della progettazione – aggiunge Catanzaro – in seguito all’accordo di programma tra Regione e Provincia per l’avvio dei cantieri. Finalmente riusciamo a far sentire chiaramente la voce e le esigenze delle nostre comunità”.

“Il risultato ottenuto, comunque, è solo un primo passo – conclude il parlamentare regionale del PD – mi impegno a non abbassare la guardia vigilando sull’esecuzione dei lavori alla rete stradale, che non sono più procrastinabili”.