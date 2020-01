Agrigento, tenta di aggredire due donne vicine di casa: 41enne a processo

Ha messo in atto il raid dopo la scoperta dei “bisognini” del cane, di proprietà di due donne vicine di casa, lasciati sul zerbino davanti la sua porta.

Sul banco degli imputati è finito Roberto Mangiavillano, 41 anni, di Agrigento, dopo la citazione diretta a giudizio, disposta dal pubblico ministero Chiara Bisso. Il processo è in corso di svolgimento davanti al giudice del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta. “Ti ammazzo e faccio abortire tua figlia”. E’ una delle minacce rivolte a madre e figlia, dall’uomo, dopo aver fatto irruzione, con tanto di bastone in mano, nell’abitazione delle due donne. Quella incinta partorì qualche settimana dopo, e per lo spavento, le venne diagnosticata una paresi facciale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, è accusato di tentata violazione di domicilio, minaccia grave e lesioni come conseguenza di altro reato. Le due donne, di 69 e 35 anni, si sono costituite parte civile con l’assistenza dell’avvocato Fabio Inglima Modica. La vicenda è avvenuta il 19 novembre del 2018.

Mangiavillano si sarebbe arrampicato sul balcone, posto a piena terra, e dopo aver mandato in frantumi il vetro della finestra, avrebbe cercato di entrare dentro casa, non riuscendo per l’intervento di madre e figlia, che chiamarono il numero di emergenza. L’intervento della polizia evitò il peggio. Si torna in aula il 24 marzo.