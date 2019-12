Delia,”Caffè Letterario”, venerdì edizione speciale

Continua il lavoro di analisi e di ricerca del sintatticista e glottodidatta dell’Università Ca’ Foscari Venezia per tutelare il dialetto deliano a rischio d’estinzione.

Venerdì lo studioso deliano, parlerà sul tema “l’ideazione di un sistema ortografico per il dialetto deliano”, nell’ambito di un’edizione speciale del Caffè Letterario, che si terrà presso la Biblioteca Comunale “Luigi Russo” di Delia.

L’intervento fa parte del più ampio progetto culturale il cui evento di punta sarà il Festival dei Dialetti Siciliani, che si svolgera nel 2020.

Durante l’incontro verrà presentata una breve storia dei sistemi di scrittura, dai caratteri cuneiformi all’alfabeto latino. Per Di Caro le convenzioni stabilite per la lingua italiana tramite l’alfabeto latino sono inadeguate a rappresentare molti suoni tipici dei dialetti siciliani, ragion per cui si rende necessaria una nuova convenzione ortografica.

Venerdì Di Caro, che ha presentato le sue ricerche sui dialetti siciliani in numerosi convegni oltre che in Italia anche a Londra, Cambridge, New York, Vienna, Bucarest, Praga e Leida, lancerà a Delia la proposta di un referendum che vedrà la cittadinanza prendere parte attiva nella redazione di un documento condiviso, che indichi le regole ortografiche per la scrittura in dialetto deliano e promuovere così il suo utilizzo attraverso un canale, quello scritto, tipico dei social media, tanto cari ai giovani.

Per il sindaco Gianfilippo Bancheri il lavoro che sta conducendo Di Caro è encomiabile sotto il profilo scientifico e culturale e <<getta le basi per una comprensione del dialetto deliano, la sua salvaguardia e il suo utilizzo. Si tratta anche di un importante evento per rendere partecipi i giovani del loro passato, delle loro origini e in grado di farci capire meglio la nostra appartenenza e la nostra identità>>.

Per garantire l’opportunità a quante più persone di prendere parte all’evento, il giorno successivo (Sabato 28 dicembre) si replicherà nello stesso luogo, alla stessa ora.