Erano stati arrestati dai carabinieri di Canicattì perchè trovati in possesso di cocaina e soldi in contanti. Ieri il Tribunale della Libertà di Palermo su richiesta dell’avvocato Paolo Ingrao ha concesso i domiciliari al giovane per il quale era stato disposto il carcere. Il presunto complice, sempre difeso dall’avvocato Ingrao, invece, dopo l’udienza di convalida davanti al Gip Luisa Turco era stato immediatamente rimesso in libertà.